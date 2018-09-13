В Украине сегодня будет тепло и почти без осадков (карта)

На юге и востоке до +28°.

В Украине сегодня будет тепло / flickr.com Sergei Morugin

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 сентября, в Украине практически без осадков, на юге и востоке до +28°.

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На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +28°.

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +26°. В центре без осадков, температура до +26°.

Прогноз на 13 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. В народном календаре 13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь".

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