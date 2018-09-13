В Украине сегодня будет тепло и почти без осадков (карта)
На юге и востоке до +28°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 сентября, в Украине практически без осадков, на юге и востоке до +28°.
В Черновцах во второй раз за год зацвели каштаны
На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +28°.
На западе Украины без осадков. Температура до +28°.
В северных областях практически без осадков. Температура до +26°. В центре без осадков, температура до +26°.
Согласно народному прогнозу, 13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. В народном календаре 13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь".
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Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
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Днепр+23°... +15°
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Донецк+22°... +13°
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Житомир+24°... +13°
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Запорожье+22°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +14°
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Кировоград+23°... +15°
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Луганск+22°... +14°
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Луцк+22°... +12°
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Львов+20°... +11°
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Николаев+23°... +16°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+23°... +15°
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Ровно+24°... +11°
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Симферополь+22°... +14°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+22°... +15°
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Херсон+23°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+24°... +14°
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Черновцы+23°... +15°