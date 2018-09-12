В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +24°

17:00, 12 сентября 2018
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В столицу завтра вернутся осадки.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 13 сентября в Киеве пройдет дождь, температура до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +19°. Ветер южный и юго-западный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:28, а зайдет в 19:19.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 сентября, в Украине практически без осадков, на юге и востоке до +28°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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