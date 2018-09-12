Зима в сентябре: в Красноярском крае РФ выпал снег (видео)

15:33, 12 сентября 2018
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Снег прошел во многих районах.

В Красноярском крае выпал снег / www.instagram.com/biysk_moy_gorod/
В Красноярском крае выпал снег / www.instagram.com/biysk_moy_gorod/

В Красноярском крае (РФ) 12 сентября выпал снег. Осадки зафиксированы в Новоселовском, Балахтинском, Северо-Енисейском районах.

В Турции летом выпал снег (видео)

Сотрудники дорожной полиции призывают водителей быть острожными за городом, особенно если на автомобиле установлена летняя резина, сообщает "Красноярские новости".

Температура воздуха в Красноярском крае сейчас 6-8 градусов.

Напомним, в Южно-Африканской Республике 8 сентября неожиданно выпал снег. В частности, замело природный заповедник, а с ним и животных.

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