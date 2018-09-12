Зима в сентябре: в Красноярском крае РФ выпал снег (видео)
Снег прошел во многих районах.
В Красноярском крае (РФ) 12 сентября выпал снег. Осадки зафиксированы в Новоселовском, Балахтинском, Северо-Енисейском районах.
В Турции летом выпал снег (видео)
Сотрудники дорожной полиции призывают водителей быть острожными за городом, особенно если на автомобиле установлена летняя резина, сообщает "Красноярские новости".
Температура воздуха в Красноярском крае сейчас 6-8 градусов.
Напомним, в Южно-Африканской Республике 8 сентября неожиданно выпал снег. В частности, замело природный заповедник, а с ним и животных.
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