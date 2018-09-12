Небо над Финляндией засверкало изумрудным цветом: в сети появились уникальные кадры (видео)

По прогнозам, с таким началом сезон северных сияний должен быть крайне зрелищным и насыщенным.

В Финляндии удалось заснять уникальные кадры / скриншот видео ТСН

Над полярным кругом в Финляндии засияло изумрудное небо – северное сияние.

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Как говорится в сюжете ТСН, ученые говорят, такое случается крайне редко. И уверяют, удалось отснять уникальные кадры. Да еще и насладиться всеми оттенками зеленого: от нежного мятного до насыщенного малахитового. Впрочем, все же преобладал изумрудный.

По прогнозам, с таким началом сезон северных сияний должен показаться крайне зрелищным и насыщенным.