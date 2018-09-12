В Черновцах во второй раз за год зацвели каштаны
Для каштанов будто наступила вторая весна.
В Черновцах на улицах Русской, Подковы, Залозецкого и других второй раз за год зацвели каштаны. Пышные соцветия белеют рядом с созревшими плодами.
Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео)
Как объясняют ученые, цвести деревья осенью побуждает аномальное тепло, сообщает molbuk.ua.
"Этой весной каштаны зацвели очень рано, и у них был короткий период цветения. Из-за поражения калифорнийской молью на каштанах рано опали листья. Деревья заложили уже цветы на следующий год, но из-за погодных условий они зацвели в сентябре. К этому привело длительное тепло, потом дожди, небольшое похолодание и опять повысилась температура. Для каштанов будто наступила вторая весна", - рассказала специалист Ботанического сада ЧНУ Мария Виклюк.
Отмечается, что такое в Черновцах случилось не впервые. Повторно цвели магнолии, акация, вишни, яблони. Такое явление не скажется негативно на других деревьях, которые будут цвести в следующем году.
Напомним, в селе Пологи в Запорожской области второй раз за год расцвел сирень.
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