В Черновцах во второй раз за год зацвели каштаны

15:06, 12 сентября 2018
104
0

Для каштанов будто наступила вторая весна.

В Черновцах зацвели каштаны / molbuk.ua
В Черновцах зацвели каштаны / molbuk.ua

В Черновцах на улицах Русской, Подковы, Залозецкого и других второй раз за год зацвели каштаны. Пышные соцветия белеют рядом с созревшими плодами.

Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео)

Как объясняют ученые, цвести деревья осенью побуждает аномальное тепло, сообщает molbuk.ua.

"Этой весной каштаны зацвели очень рано, и у них был короткий период цветения. Из-за поражения калифорнийской молью на каштанах рано опали листья. Деревья заложили уже цветы на следующий год, но из-за погодных условий они зацвели в сентябре. К этому привело длительное тепло, потом дожди, небольшое похолодание и опять повысилась температура. Для каштанов будто наступила вторая весна", - рассказала специалист Ботанического сада ЧНУ Мария Виклюк.

Отмечается, что такое в Черновцах случилось не впервые. Повторно цвели магнолии, акация, вишни, яблони. Такое явление не скажется негативно на других деревьях, которые будут цвести в следующем году.

Напомним, в селе Пологи в Запорожской области второй раз за год расцвел сирень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Сегодня в Киеве ожидаются кратковременный дождь и гроза Сегодня в Киеве ожидаются кратковременный дождь и гроза
На Филиппины и Китай движется ураган Мангхут На Филиппины и Китай движется ураган Мангхут
Ураган "Флоренс" принесет в Северную Каролину 30 триллионов литров воды (видео) Ураган "Флоренс" принесет в Северную Каролину 30 триллионов литров воды (видео)
В Перу произошло мощное землетрясение В Перу произошло мощное землетрясение
Синоптики предупреждают о грозах, сильном дожде и ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах, сильном дожде и ветре в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура до +25° В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°
На США надвигается ураган "Флоренс" (онлайн-трансляция) На США надвигается ураган "Флоренс" (онлайн-трансляция)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
4.6 м/с
28 %
Лента новостей