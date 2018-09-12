В Винницкой области пронесся смерч (видео)

Смерч ничего не повредил.

В Винницкой области пронесся смерч / www.facebook.com/bogatyr.nelli

В городе Ладыжин местным жителям удалось снять на видео небольшой смерч, образовавшийся во время дождя 11 сентября.

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Пользователи соцсетей делятся записями, на которых видно смерч. Очевидцы наблюдали за ним из разных частей города. Вихрь образовался рядом с водохранилищем электростанции, сообщает www.0432.ua.

Отмечается, что сообщений о повреждениях из-за непогоды не поступало.

Напомним, редкое явление - огненный смерч - наблюдали в английском графстве Дербишир. Это случилось во время тушения пожара на фабрике пластиковых изделий.