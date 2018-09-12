В Винницкой области пронесся смерч (видео)

13:20, 12 сентября 2018
189
0

Смерч ничего не повредил.

В Винницкой области пронесся смерч / www.facebook.com/bogatyr.nelli
В Винницкой области пронесся смерч / www.facebook.com/bogatyr.nelli

В городе Ладыжин местным жителям удалось снять на видео небольшой смерч, образовавшийся во время дождя 11 сентября.

Север Китая накрыла песчаная буря (видео)

Пользователи соцсетей делятся записями, на которых видно смерч. Очевидцы наблюдали за ним из разных частей города. Вихрь образовался рядом с водохранилищем электростанции, сообщает www.0432.ua.

Отмечается, что сообщений о повреждениях из-за непогоды не поступало.

Напомним, редкое явление - огненный смерч - наблюдали в английском графстве Дербишир. Это случилось во время тушения пожара на фабрике пластиковых изделий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°
Завтра в Украине без осадков, на востоке до +30° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на востоке до +30° (видеопрогноз)
На восточном побережье США продолжается массовая эвакуация из-за приближения урагана "Флоренс" На восточном побережье США продолжается массовая эвакуация из-за приближения урагана "Флоренс"
Большая стихия: астронавт сделал снимки урагана Флоренс с МКС Большая стихия: астронавт сделал снимки урагана Флоренс с МКС
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +24° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +24°
В Украине сегодня будет тепло и почти без осадков (карта) В Украине сегодня будет тепло и почти без осадков (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
87 %
758 мм
4.5 м/с
53 %
Лента новостей