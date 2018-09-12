На Марианские острова обрушился тайфун "Мангхут"
В ближайшее время "Мангхут" усилится до супертайфуна.
Разрушительный тайфун "Мангхут" прошел Марианские острова, обошлось без жертв.
Тайфун продолжает двигаться в Филиппинском море на запад со скоростью 26 км/ч. Скорость ветра вблизи центра тропического циклона превышает 225 км/ч.
Число жертв тайфуна "Джеби" в Японии увеличилось до 11 человек
Ожидается, что в ближайшее время "Мангхут" усилится до супертайфуна, 15 сентября будет проходить у севера Филиппин, а 16 сентября может обрушиться на Гонконг, передает Stormnews со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США на Гуаме.
На Северных Марианских островах из-за тайфуна повалено много деревьев, повреждены дома, возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Больше всего от стихии пострадал остров Рота.
Напомним, ураган "Флоренс" надвигается на Южную и Северную Каролину (США). В районах, которым угрожает опасность, объявлено чрезвычайное положение, ведется всеобщая эвакуация в береговой зоне протяженностью 187 миль.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +14°
-
Днепр+26°... +16°
-
Донецк+28°... +13°
-
Житомир+23°... +14°
-
Запорожье+27°... +16°
-
Ивано-Франковск+27°... +12°
-
Киев+24°... +14°
-
Кировоград+26°... +14°
-
Луганск+30°... +12°
-
Луцк+27°... +15°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +16°
-
Одесса+26°... +15°
-
Полтава+25°... +14°
-
Ровно+28°... +14°
-
Симферополь+27°... +17°
-
Сумы+24°... +12°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+27°... +15°
-
Херсон+28°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +14°
-
Черкассы+25°... +13°
-
Чернигов+27°... +15°
-
Черновцы+27°... +14°