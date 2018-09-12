На Марианские острова обрушился тайфун "Мангхут"

В ближайшее время "Мангхут" усилится до супертайфуна.

Последствия тайфуна "Мангхут" / twitter.com/kuamnews

Разрушительный тайфун "Мангхут" прошел Марианские острова, обошлось без жертв.

Тайфун продолжает двигаться в Филиппинском море на запад со скоростью 26 км/ч. Скорость ветра вблизи центра тропического циклона превышает 225 км/ч.

Читайте также Число жертв тайфуна "Джеби" в Японии увеличилось до 11 человек

Ожидается, что в ближайшее время "Мангхут" усилится до супертайфуна, 15 сентября будет проходить у севера Филиппин, а 16 сентября может обрушиться на Гонконг, передает Stormnews со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США на Гуаме.

На Северных Марианских островах из-за тайфуна повалено много деревьев, повреждены дома, возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Больше всего от стихии пострадал остров Рота.

Напомним, ураган "Флоренс" надвигается на Южную и Северную Каролину (США). В районах, которым угрожает опасность, объявлено чрезвычайное положение, ведется всеобщая эвакуация в береговой зоне протяженностью 187 миль.