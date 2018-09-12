Пожарная опасность достигает 5 класса.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 12-13 сентября во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"12-13 сентября в восточных, Хмельницкой, Тернопольской и Ривненской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября в Украине практически без осадков, на востоке до +28°.