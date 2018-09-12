Индию сотрясло землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Индии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 12 сентября, в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 7 км на северо-восток от населенного пункта Сапатграм в штате Ассам. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 10 сентября в акватории архипелага Кермадек на севере Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,7.