Синоптики предупреждают киевлян о тумане

09:35, 12 сентября 2018
63
0

Видимость составляет 200-500 м.

Киевлян предупреждают о тумна / Скриншот
Киевлян предупреждают о тумна / Скриншот

Сегодня, 12 сентября, в Киеве ожидается туман.

Синоптики рассказали, когда в Украину вернется летнее тепло (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца утра 12 сентября туман. Видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 12 сентября, в Киеве без осадков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°
В оккупированном Крыму произошло землетрясение В оккупированном Крыму произошло землетрясение
Синоптик рассказала, когда в Украине начнется снижение температуры воздуха Синоптик рассказала, когда в Украине начнется снижение температуры воздуха
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
На восточном побережье США продолжается массовая эвакуация из-за приближения урагана "Флоренс" На восточном побережье США продолжается массовая эвакуация из-за приближения урагана "Флоренс"
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +24° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +24°
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +24° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +24°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
87 %
758 мм
4.5 м/с
53 %
Лента новостей