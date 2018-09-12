Синоптики предупреждают киевлян о тумане

Видимость составляет 200-500 м.

Киевлян предупреждают о тумна / Скриншот

Сегодня, 12 сентября, в Киеве ожидается туман.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца утра 12 сентября туман. Видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 12 сентября, в Киеве без осадков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°.