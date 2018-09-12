В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +25°

08:30, 12 сентября 2018
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В столице немного потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 сентября, в Киеве без осадков, температура до +25°.

На Киевщине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 1,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:26, а зайдет в 19:21.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Украине практически без осадков, на востоке до +28°.

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