В Киеве сегодня будет солнечно, температура до +25°
В столице немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 сентября, в Киеве без осадков, температура до +25°.
На Киевщине объявили штормовое предупреждение
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 1,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:26, а зайдет в 19:21.
Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Украине практически без осадков, на востоке до +28°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +14°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+27°... +12°
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Киев+24°... +14°
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Кировоград+26°... +14°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +16°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+25°... +14°
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Ровно+28°... +14°
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Симферополь+27°... +17°
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Сумы+24°... +12°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+28°... +17°
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Хмельницкий+26°... +14°
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Черкассы+25°... +13°
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Чернигов+27°... +15°
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Черновцы+27°... +14°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 87 %
Давление: 758 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков: 53 %
Восход: 06:48
Закат 19:21
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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