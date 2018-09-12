В Украине сегодня без осадков, на востоке до +28° (карта)
Сегодня в Украине начнется потепление.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 сентября в Украине практически без осадков, на востоке до +28°.
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется летнее тепло (видео)
На востоке без осадков, температура до +28°. В южных регионах местами возможны дожди. Температура до +25°.
На западе Украины без осадков. Температура до +25°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 12 сентября - святых Александра, Ивана, Павла. Примечали: если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной. Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает, по приметам, хороший урожай в следующем году.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +14°
-
Днепр+26°... +16°
-
Донецк+28°... +13°
-
Житомир+23°... +14°
-
Запорожье+27°... +16°
-
Ивано-Франковск+27°... +12°
-
Киев+24°... +14°
-
Кировоград+26°... +14°
-
Луганск+30°... +12°
-
Луцк+27°... +15°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +16°
-
Одесса+26°... +15°
-
Полтава+25°... +14°
-
Ровно+28°... +14°
-
Симферополь+27°... +17°
-
Сумы+24°... +12°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+27°... +15°
-
Херсон+28°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +14°
-
Черкассы+25°... +13°
-
Чернигов+27°... +15°
-
Черновцы+27°... +14°