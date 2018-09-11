В аннексированном Крыму произошло землетрясение

19:46, 11 сентября 2018
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Пик воздействия землетрясения зацепил Анапу, Новороссийск, Ялту и Керчь.

Очаг землетрясения магнитудой в 3,9 балла проходил в море напротив Коктебеля / фото facebook.com/aksenov.rk
Очаг землетрясения магнитудой в 3,9 балла проходил в море напротив Коктебеля / фото facebook.com/aksenov.rk

В аннексированном Крыму произошло землетрясение. 

Об этом сообщает znaj.ua.

Очаг землетрясения магнитудой в 3,9 балла проходил в море напротив Коктебеля. Он был зафиксирован порталами мониторинга землетрясений.

Оккупированный Крым атаковали смерчи (фото, видео)

Пик воздействия землетрясения 9 сентября зацепил Анапу, Новороссийск, Ялту и Керчь, -  отмечают сейсмологи.

Как сообщал УНИАН, в сети показали шокирующие фото "крымского Чернобыля" с высоты птичьего полета. На фото зафиксирован завод, отравляющий все живое вокруг на десятки километров из-за аварии.

  

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