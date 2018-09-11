В Украине завтра будет тепло и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 11 сентября 2018
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На востоке до +28°.

Завтра в Украину вернется тепло / УНИАН
Завтра в Украину вернется тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 сентября в Украине практически без осадков, на востоке до +28°.

На Киевщине объявили штормовое предупреждение

На востоке без осадков, температура до +28°. В южных регионах местами возможны дожди. Температура до +25°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +25°.

Согласно народному прогнозу, 12 сентября - святых Александра, Ивана, Павла. Примечали: если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной. Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает, по приметам, хороший урожай в следующем году.

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