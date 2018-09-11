В Украине завтра будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
На востоке до +28°.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 сентября в Украине практически без осадков, на востоке до +28°.
На Киевщине объявили штормовое предупреждение
На востоке без осадков, температура до +28°. В южных регионах местами возможны дожди. Температура до +25°.
На западе Украины без осадков. Температура до +25°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 12 сентября - святых Александра, Ивана, Павла. Примечали: если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной. Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает, по приметам, хороший урожай в следующем году.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +15°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+24°... +14°
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Запорожье+25°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+24°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+29°... +14°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+24°... +15°
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Одесса+24°... +14°
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Полтава+25°... +14°
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Ровно+25°... +13°
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Симферополь+25°... +13°
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Сумы+26°... +12°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+27°... +13°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+24°... +12°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+24°... +13°