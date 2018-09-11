В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

15:28, 11 сентября 2018
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Пожарная опасность сохранится до 13 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с посиалнням на Украинский гидрометцентр.

"11-13 сентября в восточных, Хмельницкой, Тернопольской и Ривненской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, до конца суток 11 сентября в Киевской области ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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