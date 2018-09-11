Синоптики рассказали, когда в Украину вернется летнее тепло (видео)

14:19, 11 сентября 2018
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Местами температура поднимется до 30 градусов.

Уже завтра в Украине начнет теплеть / kiev-live.com
Уже завтра в Украине начнет теплеть / kiev-live.com

Уже завтра, 12 сентября, в Украине начнется потепление и вернется солнечная погода.

В Украине сегодня пройдут дожди, местами с грозами (карта)

Уже завтра снова припечет солнышко. Дневная температура поднимется до 27 градусов, а в южных областях и Закарпатье - до 30, говорится в сюжете ТСН.

Ожидается, что следующие 10 дней будут по-летнему теплыми по всей Украине.

Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди, с середины недели начнется потепление.

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