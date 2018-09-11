На Киевщине объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

В Киевской области объявили штормовое предупреждение / УНИАН

До конца суток 11 сентября в Киевской области ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 11 сентября по Киевской области грозы и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 11 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +29°.