На Киевщине объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
До конца суток 11 сентября в Киевской области ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня в Киеве пройдет дождь, температура днем до +23°
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 11 сентября по Киевской области грозы и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 11 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +29°.
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