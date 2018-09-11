Ливень затопил улицы Запорожья (фото)

Из-за непогоды автомобилям пришлось "переплывать" перекресток проспекта Соборного и улицы Лермонтова.

Ливень затопил Запорожье / gazeta.zp.ua

Вчера, 10 сентября, в Запорожье прошел сильный дождь, который превратил улицы города в реки.

Из-за непогоды автомобилям пришлось "переплывать" перекресток проспекта Соборного и улицы Лермонтова. А людям, чтобы выйти из маршруток, пришлось прыгать прямо в лужи, сообщает www.061.ua.

Потоп в Запорожье / www.061.ua

Сильный дождь затопил улицы города / www.061.ua

Напомним, неожиданный ливень накрыл пригород Афин (Греция) всего через несколько недель после пожаров, вызванных жарой.