Ливень затопил улицы Запорожья (фото)

11:52, 11 сентября 2018
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Из-за непогоды автомобилям пришлось "переплывать" перекресток проспекта Соборного и улицы Лермонтова.

Ливень затопил Запорожье / gazeta.zp.ua
Ливень затопил Запорожье / gazeta.zp.ua

Вчера, 10 сентября, в Запорожье прошел сильный дождь, который превратил улицы города в реки.

Из-за непогоды автомобилям пришлось "переплывать" перекресток проспекта Соборного и улицы Лермонтова. А людям, чтобы выйти из маршруток, пришлось прыгать прямо в лужи, сообщает www.061.ua.

Потоп в Запорожье / www.061.ua
Потоп в Запорожье / www.061.ua
Сильный дождь затопил улицы города / www.061.ua
Сильный дождь затопил улицы города / www.061.ua

Напомним, неожиданный ливень накрыл пригород Афин (Греция) всего через несколько недель после пожаров, вызванных жарой.

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