Ливень затопил улицы Запорожья (фото)
Из-за непогоды автомобилям пришлось "переплывать" перекресток проспекта Соборного и улицы Лермонтова.
Вчера, 10 сентября, в Запорожье прошел сильный дождь, который превратил улицы города в реки.
Из-за непогоды автомобилям пришлось "переплывать" перекресток проспекта Соборного и улицы Лермонтова. А людям, чтобы выйти из маршруток, пришлось прыгать прямо в лужи, сообщает www.061.ua.
Напомним, неожиданный ливень накрыл пригород Афин (Греция) всего через несколько недель после пожаров, вызванных жарой.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +13°
-
Днепр+24°... +15°
-
Донецк+28°... +13°
-
Житомир+24°... +14°
-
Запорожье+25°... +17°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+24°... +15°
-
Кировоград+24°... +14°
-
Луганск+29°... +14°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+24°... +15°
-
Одесса+24°... +14°
-
Полтава+25°... +14°
-
Ровно+25°... +13°
-
Симферополь+25°... +13°
-
Сумы+26°... +12°
-
Тернополь+24°... +12°
-
Харьков+27°... +13°
-
Херсон+25°... +16°
-
Хмельницкий+24°... +12°
-
Черкассы+24°... +12°
-
Чернигов+25°... +14°
-
Черновцы+24°... +13°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 97 %
Давление: 758 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков: 59 %
Восход: 06:48
Закат 19:23
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей