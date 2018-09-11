США готовятся к удару урагана "Флоренс": эвакуируют миллион человек

10:41, 11 сентября 2018
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"Флоренс" может оказаться мощнейшим ураганом за десятилетия.

Люди запасаются товарами первой необходимости из-за приближения урагана / REUTERS
Люди запасаются товарами первой необходимости из-за приближения урагана / REUTERS

Ураган  "Флоренс" надвигается на Южную и Северную Каролину (США). В районах, которым угрожает опасность, объявлено чрезвычайное положение, ведется всеобщая эвакуация в береговой зоне протяженностью 187 миль.

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Есть вероятность, что "Флоренс" может оказаться мощнейшим ураганом за десятилетия, сообщает BBC. 

Предстоит эвакуировать около миллиона человек, включая жителей, служащих и туристов, сейчас ураган усилился до четвертой категории из пяти возможных. При такой силе ветра деревья будут повалены, сборные дома разрушены, а у каменных зданий будут повреждены окна, двери и крыши.

"Флоренс" может стать самым разрушительным ураганом в данном регионе за последние 30 лет. Ожидается, что он может достичь пятой категории. 

Власти призвали население подготовиться к возможным перебоям в подаче электроэнергии и запастись питьевой водой. В супермаркетах выстроились длинные очереди - покупатели сметают с полок воду, батарейки и листы фанеры, которыми заколачивают окна в домах.

В Северной Каролине введены ограничения на сельскохозяйственные перевозки, чтобы освободить дороги для транспортировки продуктов. А в штате Вирджиния корабли с базы Норфолк подготовлены к выходу в открытое море, чтобы, в случае необходимости, там переждать шторм.

Напомним, ураган "Лэйн" привел к наводнениям и оползням в американском штате Гавайи.

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