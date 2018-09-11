У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Предупреждение о цунами не объявлялось.

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10 сентября в акватории архипелага Кермадек на севере Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,7.

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Землетрясение произошло в 16:18 по местному времени. Гипоцентр залегал на глубине 132 км от поверхности уровня моря, передает Синьхуа со ссылкой на Новозеландский институт геологии и ядерных исследований.

Сообщений о человеческих жертвах или материальном ущербе не поступало. Предупреждение о цунами пока не объявлялось.

Напомним, 28 человек получили травмы в результате землетрясения, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая 8 сентября.