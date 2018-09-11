Сегодня в Киеве пройдет дождь, температура днем до +23°

Вечером в столице до +18°.

В Киеве ожидается гроза / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 сентября в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +23°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:25, а зайдет в 19:24.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +29°.

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