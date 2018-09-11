В Украине сегодня пройдут дожди, местами с грозами (карта)
Теплее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +29°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, ближе к выходным вернется тепло (карта)
На востоке практически без осадков, температура до +29°. В южных регионах пройдут дожди с грозами. Температура до +24°.
На западе Украины также без осадков. Температура до +24°.
В северных областях местами пройдут дожди с грозами. Температура до +26°. В центре также ожидаются осадки, температура до +24°.
Согласно народному прогнозу, 11 сентября - Иоанна Крестителя. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме. Ранний вылет журавлей - на раннюю зиму и весну.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +15°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+24°... +14°
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Запорожье+25°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+24°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+29°... +14°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+24°... +15°
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Одесса+24°... +14°
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Полтава+25°... +14°
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Ровно+25°... +13°
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Симферополь+25°... +13°
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Сумы+26°... +12°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+27°... +13°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+24°... +12°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+24°... +13°