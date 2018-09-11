В Украине сегодня пройдут дожди, местами с грозами (карта)

08:07, 11 сентября 2018
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Теплее всего будет на востоке.

В Украине сегодня ожидаются дожди / Фото УНИАН
В Украине сегодня ожидаются дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +29°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, ближе к выходным вернется тепло (карта)

На востоке практически без осадков, температура до +29°. В южных регионах пройдут дожди с грозами. Температура до +24°. 

На западе Украины также без осадков. Температура до +24°.

В северных областях местами пройдут дожди с грозами. Температура до +26°. В центре также ожидаются осадки, температура до +24°.

Прогноз на 11 сентября / УНИАН
Прогноз на 11 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 сентября - Иоанна Крестителя. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме. Ранний вылет журавлей - на раннюю зиму и весну.

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