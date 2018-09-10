Будет солнечно и сухо: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

16:46, 10 сентября 2018
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12-13 сентября, по словам синоптика, ожидается прекрасная погода: воздух прогреется до 23-26 градусов.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В середине этой недели в большинство областей Украины вернется сухая и теплая погода

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Сегодня и завтра погоду в Украине будет определять циклон, который обычно приносит осадки и усиление ветра. Из-за этого температура воздуха сегодня и завтра будет в пределах 17-23 градусов.

А вот в течение 12-13 сентября, по словам синоптика, ожидается прекрасная погода: воздух прогреется до 23-26 градусов, будет солнечно, сухо и без осадков.

В Киеве сегодня и завтра ожидается влажная погода, впрочем в столице Украины, как и в других областях, в среду-четверг ожидается потепление.

Как сообщал УНИАН, завтра Украину продолжат заливать дожди.

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