В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +23°

17:00, 10 сентября 2018
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Завтра осадки в Киеве продолжатся.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 11 сентября в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +23°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, ближе к выходным вернется тепло (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:25, а зайдет в 19:24.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +29°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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