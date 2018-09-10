Погода на завтра: Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз)

16:30, 10 сентября 2018
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Теплее всего будет на востоке.

В Украине завтра продолжатся дожди / УНИАН
В Украине завтра продолжатся дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +29°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, ближе к выходным вернется тепло (карта)

На востоке практически без осадков, температура до +29°. В южных регионах пройдут дожди с грозами. Температура до +24°. 

На западе Украины также без осадков. Температура до +24°.

В северных областях местами пройдут доджи с грозами. Температура до +26°. В центре также ожидаются осадки, температура до +24°.

Согласно народному прогнозу, 11 сентября - Иоанна Крестителя. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме. Ранний вылет журавлей - на раннюю зиму и весну.

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