Погода на завтра: Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 сентября, в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +29°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, ближе к выходным вернется тепло (карта)
На востоке практически без осадков, температура до +29°. В южных регионах пройдут дожди с грозами. Температура до +24°.
На западе Украины также без осадков. Температура до +24°.
В северных областях местами пройдут доджи с грозами. Температура до +26°. В центре также ожидаются осадки, температура до +24°.
Согласно народному прогнозу, 11 сентября - Иоанна Крестителя. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме. Ранний вылет журавлей - на раннюю зиму и весну.
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Погода в Украине
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Винница+20°... +13°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+23°... +12°
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Житомир+21°... +13°
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Запорожье+23°... +15°
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Ивано-Франковск+23°... +11°
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Киев+24°... +14°
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Кировоград+21°... +11°
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Луганск+24°... +13°
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Луцк+23°... +12°
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Львов+22°... +12°
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Николаев+21°... +15°
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Одесса+21°... +14°
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Полтава+25°... +12°
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Ровно+23°... +10°
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Симферополь+22°... +13°
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Сумы+27°... +10°
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Тернополь+23°... +11°
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Харьков+26°... +13°
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Херсон+22°... +15°
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Хмельницкий+22°... +12°
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Черкассы+22°... +12°
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Чернигов+25°... +12°
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Черновцы+23°... +14°