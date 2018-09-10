Мощный ливень затопил пригород Афин (видео)

15:12, 10 сентября 2018
97
0

На дорогах из-за ливня образовался транспортный коллапс.

Пригород Афин пострадал от наводнения / скриншот
Пригород Афин пострадал от наводнения / скриншот

Неожиданный ливень накрыл пригород Афин (Греция) всего через несколько недель после пожаров, вызванных жарой.

Ураган "Флоренция" угрожает восточному побережью США (фото)

Проливные дожди всего за несколько часов затопили все главные улицы городов в трех близлежащих районах. На дорогах образовался транспортный коллапс, говорится в сюжете ТСН.

А вот Афины стихия обошла стороной.

Напомним, в ночь на 6 сентября в Барселоне (Испания) прошел сильный дождь, который превратил улицы города в реки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра будет тепло и без осадков (видеопрогноз) В Украине завтра будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
Ливень затопил улицы Запорожья (фото) Ливень затопил улицы Запорожья (фото)
Сегодня в Киеве пройдет дождь, температура днем до +23° Сегодня в Киеве пройдет дождь, температура днем до +23°
В Украине сегодня пройдут дожди, местами с грозами (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, местами с грозами (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +23° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +23°
Погода на завтра: Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз) Погода на завтра: Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз)
Мощный ливень затопил пригород Афин (видео) Мощный ливень затопил пригород Афин (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
98 %
755 мм
2.7 м/с
46 %
Лента новостей