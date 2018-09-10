Мощный ливень затопил пригород Афин (видео)

На дорогах из-за ливня образовался транспортный коллапс.

Пригород Афин пострадал от наводнения / скриншот

Неожиданный ливень накрыл пригород Афин (Греция) всего через несколько недель после пожаров, вызванных жарой.

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Проливные дожди всего за несколько часов затопили все главные улицы городов в трех близлежащих районах. На дорогах образовался транспортный коллапс, говорится в сюжете ТСН.

А вот Афины стихия обошла стороной.

Напомним, в ночь на 6 сентября в Барселоне (Испания) прошел сильный дождь, который превратил улицы города в реки.