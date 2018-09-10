В ЮАР неожиданно выпал снег (видео)

13:55, 10 сентября 2018
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Замело природный заповедник.

В ЮАР выпал снег / twitter.com/SnowReportSA
В ЮАР выпал снег / twitter.com/SnowReportSA

В Южно-Африканской Республике 8 сентября неожиданно выпал снег. В частности, замело природный заповедник, а с ним и животных.

В Альпах выпало 40 см снега (видео)

Фотографиями и видео необычного зрелища делятся пользователи соцсетей: вместо зеленых лужаек теперь вокруг белые деревья, и мимо гуляют жирафы и слоны, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, в турецкой провинции Карс в конце августа выпал снег. Некоторые дороги в популярных курортах обильно засыпало снегом, их пришлось на несколько часов закрыть.

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