В ЮАР неожиданно выпал снег (видео)

Замело природный заповедник.

В ЮАР выпал снег / twitter.com/SnowReportSA

В Южно-Африканской Республике 8 сентября неожиданно выпал снег. В частности, замело природный заповедник, а с ним и животных.

Читайте также В Альпах выпало 40 см снега (видео)

Фотографиями и видео необычного зрелища делятся пользователи соцсетей: вместо зеленых лужаек теперь вокруг белые деревья, и мимо гуляют жирафы и слоны, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, в турецкой провинции Карс в конце августа выпал снег. Некоторые дороги в популярных курортах обильно засыпало снегом, их пришлось на несколько часов закрыть.