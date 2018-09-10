Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, ближе к выходным вернется тепло (карта)
В середине недели начнется потепление.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди, с середины недели начнется потепление.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +30°, в остальных регионах до +18°...+25°.
Во вторник, 11 сентября, в Украине также ожидаются осадки. На востоке до +29°.
В среду, 12 сентября, практически без осадков. Самая жаркая погода будет востоке - до +29°. В остальных регионах до +26°.
В четверг в Украине ожидается солнечная погода. Ночью по стране +11°…+17°, днем на востоке до +31°.
В пятницу местами пройдут дожди с грозами. На юге до +31°, в остальных регионах до +27°.
15 и 16 сентября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе и востоке - до +12°, на остальной территории +13°…+17°. Днем температура по стране +23°...+27°. В воскресенье ночью на севере до +10°, днем в Украине от +21° до +27°.
Народный прогноз
10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая. 11 сентября - Иоанна Крестителя. Иван постный - осени отец крестный. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме. Ранний вылет журавлей - на раннюю зиму и весну.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (карта)
12 сентября - святых Александра, Ивана, Павла. Иван Постный пришел, лето красное забрал. Примечали: если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной.
13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. В народном календаре 13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. 14 сентября - Симеона Столпника преподобного. Первая встреча осени, проводы лета. С принятием христианства в Киевской Руси в этот день начинался новый год. Это также был первый день осени. На Семен-день ясно - бабье лето теплое, прекрасное. Паутины на Семенову осень много - осень длинная и ясная. На Семенов день ветер с юга - будет зима теплая. Если гуси улетают на Семена - жди ранней зимы.
15 сентября - день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой. 16 сентября - день Василисы и Домны. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели.
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Погода в Украине
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Винница+20°... +13°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+23°... +12°
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Житомир+21°... +13°
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Запорожье+23°... +15°
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Ивано-Франковск+23°... +11°
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Киев+24°... +14°
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Кировоград+21°... +11°
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Луганск+24°... +13°
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Луцк+23°... +12°
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Львов+22°... +12°
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Николаев+21°... +15°
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Одесса+21°... +14°
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Полтава+25°... +12°
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Ровно+23°... +10°
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Симферополь+22°... +13°
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Сумы+27°... +10°
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Тернополь+23°... +11°
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Харьков+26°... +13°
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Херсон+22°... +15°
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Хмельницкий+22°... +12°
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Черкассы+22°... +12°
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Чернигов+25°... +12°
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Черновцы+23°... +14°