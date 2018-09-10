В Китае в результате землетрясения пострадали 28 человек

Около 5 тысяч человек эвакуировали.

В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

28 человек получили травмы в результате землетрясения, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая 8 сентября.

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Из-за землетрясения в провинции эвакуировали около 5 тысяч человек, передает Синьхуа со ссылкой на местный штаб по ликвидации последствий землетрясения.

Землетрясение затронуло около 25 тысяч человек, повреждены более 29 тысяч домов и 34 школы. Также повреждены дороги, мосты, заводы по очистке сточных вод и трубопроводные системы. Три водохранилища серьезно повреждены.

Над ликвидацией последствий землетрясения работают более 1,5 тысяч человек.

Напомним, число жертв землетрясения на острове Хоккайдо в Японии возросло до 42 человек.