В Китае в результате землетрясения пострадали 28 человек

10:50, 10 сентября 2018
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Около 5 тысяч человек эвакуировали.

В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

28 человек получили травмы в результате землетрясения, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая 8 сентября.

В Японии жертвами землетрясения и оползней стали 23 человека - СМИ (видео)

Из-за землетрясения в провинции эвакуировали около 5 тысяч человек, передает Синьхуа со ссылкой на местный штаб по ликвидации последствий землетрясения.

Землетрясение затронуло около 25 тысяч человек, повреждены более 29 тысяч домов и 34 школы. Также повреждены дороги, мосты, заводы по очистке сточных вод и трубопроводные системы. Три водохранилища серьезно повреждены.

Над ликвидацией последствий землетрясения работают более 1,5 тысяч человек.

Напомним, число жертв землетрясения на острове Хоккайдо в Японии возросло до 42 человек.

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