Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:50, 10 сентября 2018
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Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 10 сентября, во многих областях Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +21°

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"10 сентября в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 10 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +29°.

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