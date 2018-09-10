Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 10 сентября, во многих областях Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"10 сентября в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 10 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +29°.