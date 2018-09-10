В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +21°

Весь день в столице будет пасмурно.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 сентября в Киеве пройдет дождь, температура до +21°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:20, а зайдет в 19:30.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +29°.

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