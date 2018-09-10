В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +21°

08:30, 10 сентября 2018
78
0

Весь день в столице будет пасмурно.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 сентября в Киеве пройдет дождь, температура до +21°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:20, а зайдет в 19:30.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +29°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра будет тепло и без осадков (видеопрогноз) В Украине завтра будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Сегодня в Киеве пройдет дождь, температура днем до +23° Сегодня в Киеве пройдет дождь, температура днем до +23°
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +23° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +23°
Будет солнечно и сухо: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Будет солнечно и сухо: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Погода на завтра: Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз) Погода на завтра: Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз)
Мощный ливень затопил пригород Афин (видео) Мощный ливень затопил пригород Афин (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
98 %
755 мм
2.7 м/с
46 %
Лента новостей