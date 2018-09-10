В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (карта)

08:05, 10 сентября 2018
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В большинстве областей будет прохладно.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +29°.

На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +27°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +24°.

В северных областях ливни. Температура до +24°. В центре пройдут дожди, температура до +26°.

Прогноз на 10 сентября / УНИАН
Прогноз на 10 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.

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