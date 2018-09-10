В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (карта)
В большинстве областей будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +29°.
На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +27°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +24°.
В северных областях ливни. Температура до +24°. В центре пройдут дожди, температура до +26°.
Согласно народному прогнозу, 10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+20°... +13°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+23°... +12°
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Житомир+21°... +13°
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Запорожье+23°... +15°
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Ивано-Франковск+23°... +11°
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Киев+24°... +14°
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Кировоград+21°... +11°
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Луганск+24°... +13°
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Луцк+23°... +12°
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Львов+22°... +12°
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Николаев+21°... +15°
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Одесса+21°... +14°
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Полтава+25°... +12°
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Ровно+23°... +10°
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Симферополь+22°... +13°
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Сумы+27°... +10°
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Тернополь+23°... +11°
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Харьков+26°... +13°
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Херсон+22°... +15°
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Хмельницкий+22°... +12°
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Черкассы+22°... +12°
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Чернигов+25°... +12°
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Черновцы+23°... +14°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 98 %
Давление: 755 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков: 46 %
Восход: 06:47
Закат 19:24
Видимость: 1.6 км
Фаза луны:
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