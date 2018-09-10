Ураган "Флоренция" угрожает восточному побережью США (фото)

02:00, 10 сентября 2018
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Скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час.

Ураган Флоренция с Международной космической станции / REUTERS
Ураган Флоренция с Международной космической станции / REUTERS

Тропический шторм «Флоренция» в воскресенье перешел в категорию ураганов и, как ожидается, в ближайшие дни будет усиливаться и угрожать некоторым районам восточного побережья США.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Ураган Флоренция с Международной космической станции / REUTERS
Ураган Флоренция с Международной космической станции / REUTERS
Ураган Флоренция с Международной космической станции / REUTERS
Ураган Флоренция с Международной космической станции / REUTERS

В сообщении говорится, что жители среднеатлантического региона должны внимательно следить за ситуацией и быть готовыми к инструкциям местных властей.

Скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час.

Тропический шторм «Айзек» в нескольких сотнях километрах от «Флоренции» также набирает скорость и, как ожидается, перерастет в ураган позднее в воскресенье или понедельник, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Ранее УНИАН сообщал, что ураган "Лэйн", который ослаб до тропического шторма, привел к наводнениям и оползням в американском штате Гавайи.

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