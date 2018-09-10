Ураган "Флоренция" угрожает восточному побережью США (фото)

Скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час.

Ураган Флоренция с Международной космической станции / REUTERS

Тропический шторм «Флоренция» в воскресенье перешел в категорию ураганов и, как ожидается, в ближайшие дни будет усиливаться и угрожать некоторым районам восточного побережья США.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Ураган Флоренция с Международной космической станции / REUTERS

Ураган Флоренция с Международной космической станции / REUTERS

В сообщении говорится, что жители среднеатлантического региона должны внимательно следить за ситуацией и быть готовыми к инструкциям местных властей.

Скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час.

Here are the 11 AM EDT Key Messages for Hurricane #Florence. There is an increasing risk of life-threatening hazards from storm surge and heavy rainfall from the Carolinas into the mid-Atlantic region later this week https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/cAQTyasGE9 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 9 сентября 2018 г.

Тропический шторм «Айзек» в нескольких сотнях километрах от «Флоренции» также набирает скорость и, как ожидается, перерастет в ураган позднее в воскресенье или понедельник, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Here are the latest Key Messages on Tropical Storm #Isaac. Isaac is forecast to be at or near hurricane strength when it approaches the Lesser Antilles on Wednesday. pic.twitter.com/MszAB48qRq — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 9 сентября 2018 г.

Ранее УНИАН сообщал, что ураган "Лэйн", который ослаб до тропического шторма, привел к наводнениям и оползням в американском штате Гавайи.