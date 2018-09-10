Ураган "Флоренция" угрожает восточному побережью США (фото)
Скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час.
Тропический шторм «Флоренция» в воскресенье перешел в категорию ураганов и, как ожидается, в ближайшие дни будет усиливаться и угрожать некоторым районам восточного побережья США.
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами.
В сообщении говорится, что жители среднеатлантического региона должны внимательно следить за ситуацией и быть готовыми к инструкциям местных властей.
Скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час.
Here are the 11 AM EDT Key Messages for Hurricane #Florence. There is an increasing risk of life-threatening hazards from storm surge and heavy rainfall from the Carolinas into the mid-Atlantic region later this week https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/cAQTyasGE9— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 9 сентября 2018 г.
Тропический шторм «Айзек» в нескольких сотнях километрах от «Флоренции» также набирает скорость и, как ожидается, перерастет в ураган позднее в воскресенье или понедельник, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Here are the latest Key Messages on Tropical Storm #Isaac. Isaac is forecast to be at or near hurricane strength when it approaches the Lesser Antilles on Wednesday. pic.twitter.com/MszAB48qRq— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 9 сентября 2018 г.
Ранее УНИАН сообщал, что ураган "Лэйн", который ослаб до тропического шторма, привел к наводнениям и оползням в американском штате Гавайи.
Погода в Украине
-
Винница+15°... +12°
-
Днепр+23°... +13°
-
Донецк+26°... +14°
-
Житомир+16°... +13°
-
Запорожье+23°... +15°
-
Ивано-Франковск+22°... +12°
-
Киев+20°... +14°
-
Кировоград+20°... +14°
-
Луганск+28°... +15°
-
Луцк+23°... +12°
-
Львов+22°... +12°
-
Николаев+19°... +14°
-
Одесса+16°... +11°
-
Полтава+25°... +13°
-
Ровно+22°... +11°
-
Симферополь+23°... +15°
-
Сумы+24°... +13°
-
Тернополь+22°... +12°
-
Харьков+24°... +16°
-
Херсон+22°... +14°
-
Хмельницкий+19°... +12°
-
Черкассы+20°... +13°
-
Чернигов+22°... +13°
-
Черновцы+22°... +14°