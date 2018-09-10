Число жертв землетрясения в Японии возросло до 42 человек
Премьер-министр страны Синдзо Абэ после посещения пострадавшего региона пообещал выделить на ликвидацию последствий стихийного бедствия почти 540 млн иен.
Число жертв землетрясения на острове Хоккайдо в Японии возросло до 42 человек.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на премьер-министра страны Синдзо Абэ, который посетил в воскресенье район стихийного бедствия.
Ранее местные власти сообщали о 32 погибших.
Глава японского правительства пообещал предоставить пострадавшему региону финансовую поддержку из госбюджета. Для преодоления последствий стихийного бедствия предполагается выделить почти 540 млн иен (около 5 млн долларов).
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Между тем в регионе не прекращаются поисково-спасательные работы. Для помощи местным спасателям правительство отправило на Хоккайдо до 40 тысяч военнослужащих, полицейских, оснащенных специальной техникой. В операциях активно применяют вертолеты. По данным японского телеканала NHK, на острове уже практически полностью восстановлено электроснабжение.
Как сообщал УНИАН, 6 сентября вечером на острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр зафиксирован на расстоянии 62 километра от административного центра Хоккайдо города Саппоро. За несколько дней до землетрясения в Японии бушевал мощный тайфун "Джеби".
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