В Украине объявили штормовое предупреждение

До конца суток 9 сентября в Харьковской, Сумской и Черниговской областях сильные дожди, грозы, порывы ветра.

Иллюстрация / REUTERS

Синоптики предупредили о штормовом предупреждении в Украине.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. "9 сентября утром в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, днем в большинстве центральных областей сильные дожди, грозы, на Левобережье страны порывы ветра 15-20 м/сек. В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 9 сентября в Харьковской, Сумской и Черниговской областях сильные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Читайте также Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)

Ранее сообщалось, что 9 сентября, погода в Украине будет в основном дождливой и прохладной – во всех областях будут наблюдаться осадки, а температура в среднем составит около 20 градусов.