В Украине объявили штормовое предупреждение
До конца суток 9 сентября в Харьковской, Сумской и Черниговской областях сильные дожди, грозы, порывы ветра.
Синоптики предупредили о штормовом предупреждении в Украине.
Об этом сообщил Укргидрометцентр. "9 сентября утром в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, днем в большинстве центральных областей сильные дожди, грозы, на Левобережье страны порывы ветра 15-20 м/сек. В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 9 сентября в Харьковской, Сумской и Черниговской областях сильные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Ранее сообщалось, что 9 сентября, погода в Украине будет в основном дождливой и прохладной – во всех областях будут наблюдаться осадки, а температура в среднем составит около 20 градусов.
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