В Киеве в начале сентября зафиксировали 21-й температурный рекорд за год

14:31, 9 сентября 2018
191
0

Ночь на 5 сентября в столице оказалась самой теплой с 1981 года.

Ночь на 5 сентября в столице оказалась самой теплой с 1981 года / фото УНИАН
Ночь на 5 сентября в столице оказалась самой теплой с 1981 года / фото УНИАН

В начале сентября в Киеве был установлен уже 21-й температурный рекорд в 2018 году.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория Срезневского.

Так, в ночь на 5 сентября в столице оказалась самой теплой с 1981 года. Тогда столбик термометра не опустился ниже +18,8°С.

Это значение побило предыдущий рекорд этого же дня в 1968 году, тогда ночь на 5 сентября была на 0,2°С холоднее.

Это уже 21 температурный рекорд в нынешнем году, большинство из которых выпало на апрель – май.

Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +25°

Ранее в обсерватории заявили, что лето-2018 в Киеве было одним из самых теплых за 137 лет. В целом температура первых восьми месяцев 2018 года превысила климатическую норму на 2,2°С, что выводит нынешний год на третью позицию среди самых теплых за 137 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +23° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +23°
Будет солнечно и сухо: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Будет солнечно и сухо: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Мощный ливень затопил пригород Афин (видео) Мощный ливень затопил пригород Афин (видео)
В Китае в результате землетрясения пострадали 28 человек В Китае в результате землетрясения пострадали 28 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Ураган "Флоренция" угрожает восточному побережью США (фото) Ураган "Флоренция" угрожает восточному побережью США (фото)
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
91 %
756 мм
5.8 м/с
57 %
Лента новостей