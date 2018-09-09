В Киеве в начале сентября зафиксировали 21-й температурный рекорд за год
Ночь на 5 сентября в столице оказалась самой теплой с 1981 года.
В начале сентября в Киеве был установлен уже 21-й температурный рекорд в 2018 году.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория Срезневского.
Так, в ночь на 5 сентября в столице оказалась самой теплой с 1981 года. Тогда столбик термометра не опустился ниже +18,8°С.
Это значение побило предыдущий рекорд этого же дня в 1968 году, тогда ночь на 5 сентября была на 0,2°С холоднее.
Это уже 21 температурный рекорд в нынешнем году, большинство из которых выпало на апрель – май.
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +25°
Ранее в обсерватории заявили, что лето-2018 в Киеве было одним из самых теплых за 137 лет. В целом температура первых восьми месяцев 2018 года превысила климатическую норму на 2,2°С, что выводит нынешний год на третью позицию среди самых теплых за 137 лет.
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