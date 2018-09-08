Прогноз погоды на 9 сентября: тепло, но с дождями (карта)
Относительно температуры, то холоднее всего будет на западе, а теплее всего - в Крыму.
Погода в воскресенье, 9 сентября, в Украине будет преимущественно дождливой и прохладной – во всех областях будут наблюдаться осадки, а температура в среднем составит около 20 градусов.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте украинского Гидрометцентра.
Как отмечают синоптики, дожди во всех регионах Украины. Кроме того, ветер будет северо-восточным, а скорость его составит 7-12 метров за секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 9 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +20...+22
Ровно – +21...+23
Житомир – +21...+23
Винница – +19...+21
Одесса – +21...+23
Николаев – +21...+23
Херсон – +21...+23
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +19...+21
Днепр – +18...+20
Запорожье – +20...+22
Донецк – +21...+23
Луганск – +22...+24
Харьков – +21...+23
Киев – +22...+24
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Относительно температуры, то холоднее всего будет на западе, а именно на Буковине, в Хмельницкой области и на Прикарпатье, а также в центре (на Кировоградщине и Днепропетровщине), где столбики термометров поднимутся до 18-20 градусов. Самая теплая погода ожидается в Крыму– +23 – +25 градусов.
Несколько более прохладную температуру, однако не менее теплую синоптики также прогнозируют на Луганщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине– +22 – +24 градуса. В остальных регионах в среднем воздух прогреется до +19 – +21 градуса.
Погода в Украине
-
Винница+19°... +13°
-
Днепр+17°... +13°
-
Донецк+24°... +13°
-
Житомир+20°... +13°
-
Запорожье+17°... +15°
-
Ивано-Франковск+17°... +11°
-
Киев+25°... +13°
-
Кировоград+18°... +13°
-
Луганск+26°... +15°
-
Луцк+22°... +13°
-
Львов+18°... +12°
-
Николаев+23°... +13°
-
Одесса+24°... +12°
-
Полтава+18°... +14°
-
Ровно+22°... +12°
-
Симферополь+22°... +14°
-
Сумы+18°... +12°
-
Тернополь+19°... +13°
-
Харьков+20°... +14°
-
Херсон+26°... +14°
-
Хмельницкий+19°... +14°
-
Черкассы+19°... +12°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+17°... +14°