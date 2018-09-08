В Японии жертвами землетрясения и оползней стали 23 человека - СМИ (видео)

На японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7.

Иллюстрация \ REUTERS

В Японии жертвами землетрясения и оползней стали 23 человека, при этом 5 человек остаются пропавшими без вести.

Читайте также Последствия землетрясения в Японии: горные обвалы, закрытый аэропорт и пропавшие без вести люди

Спасатели продолжают поиск выживших спустя два дня после мощного землетрясения, вызвавшего огромные оползни на Хоккайдо, сообщает телеканал NHK.

Усилия спасателей сосредоточены в районе, прилегающем к эпицентру землетрясения в городе Ацума, расположенном в южной части префектуры Хоккайдо.

Все пропавшие без вести являются жителями города Ацума. Мощность произошедшего в четверг землетрясения была самой высокой по принятой в Японии сейсмической шкале. Огромнейшие оползни погребли под собой стоявшие под горой дома.

В целом жизнь на Хоккайдо возвращается в нормальное русло: постепенно налаживается движение общественного транспорта, в субботу утром возобновились международные рейсы в аэропорту Синтитосэ.

Как сообщал УНИАН, в четверг на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7.