В Японии жертвами землетрясения и оползней стали 23 человека - СМИ (видео)
На японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7.
В Японии жертвами землетрясения и оползней стали 23 человека, при этом 5 человек остаются пропавшими без вести.
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Спасатели продолжают поиск выживших спустя два дня после мощного землетрясения, вызвавшего огромные оползни на Хоккайдо, сообщает телеканал NHK.
Усилия спасателей сосредоточены в районе, прилегающем к эпицентру землетрясения в городе Ацума, расположенном в южной части префектуры Хоккайдо.
Все пропавшие без вести являются жителями города Ацума. Мощность произошедшего в четверг землетрясения была самой высокой по принятой в Японии сейсмической шкале. Огромнейшие оползни погребли под собой стоявшие под горой дома.
В целом жизнь на Хоккайдо возвращается в нормальное русло: постепенно налаживается движение общественного транспорта, в субботу утром возобновились международные рейсы в аэропорту Синтитосэ.
Как сообщал УНИАН, в четверг на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7.
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