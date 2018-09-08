Плавкран из-за шторма врезался в Керченский мост: оккупанты констатировали повреждения
Стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.
Плавучий кран столкнулся утром 8 сентября с автодорожной частью Керченского моста, повредил барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.
Об этом 8 августа сообщает пресс-служба оператора моста – управление дорог оккупантов «Тамань», передает «Крым.Реалии».
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«Ранним утром в субботу, 8 сентября, в акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, находившийся на якорной стоянке на удалении от трассы в связи со штормовым предупреждением. В 6.20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером)», – говорится в сообщении.
Оператор уточнил, что стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.
«По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более шести-восьми часов, однако эксплуатационная служба сможет приступить к этим работам после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение» – сообщил оператор.
В связи с усилением ветра в Керченском проливе на трассе А-290 по Керченскому мосту действует ограничение скорости до 40 км/ч, движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи временно ограничено для устранения повреждений инцидента.
Видео: kapkanshchikova_nadi, Instagram
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