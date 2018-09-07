В Северной Калифорнии экстренно эвакуировали людей из-за новых лесных пожаров (видео)

19:26, 7 сентября 2018
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За сутки пожар охватил почти 90 квадратных километров территории.

В Северной Калифорнии экстренно эвакуировали людей из-за новых лесных пожаров.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Огонь поднялся над лесами аж на 100 метров вверх, заблокировав главную трассу штата. За сутки пожар охватил почти 90 квадратных километров территории.

Чтобы убежать от гибели, водители останавливались прямо посреди дороги и оставляли свои автомобили на произвол судьбы.

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