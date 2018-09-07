В Иране произошло землетрясение

16:14, 7 сентября 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Иране произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Иране произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 7 сентября, в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Последствия землетрясения в Японии: горные обвалы, закрытый аэропорт и пропавшие без вести люди

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 126 км на юго-восток от города Бам провинции Керман. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, на японском острове Хоккайдо дважды за 12 часов были зафиксированы сейсмические толчки.

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