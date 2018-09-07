Мощный ливень затопил улицы Барселоны (видео)

15:04, 7 сентября 2018
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Информации о серьезных инцидентах нет.

Последствия дождя в Барселоне / скриншот
Последствия дождя в Барселоне / скриншот

В ночь на 6 сентября в Барселоне (Испания) прошел сильный дождь, который превратил улицы города в реки.

В Китае в результате схода селевого потока погибли восемь человек

Жители города просыпались от вспышек молний и раскатов грома. Утром из-за затопления возникли проблемы с транспортом, передает Euronews.

Отмечается, что чрезвычайные службы получили сотни звонков, однако информации о серьезных инцидентах нет.

Напомним, в результате схода селевого потока в китайской провинции Юньнань погибли восемь человек.

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