Мощный ливень затопил улицы Барселоны (видео)

Информации о серьезных инцидентах нет.

Последствия дождя в Барселоне / скриншот

В ночь на 6 сентября в Барселоне (Испания) прошел сильный дождь, который превратил улицы города в реки.

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Жители города просыпались от вспышек молний и раскатов грома. Утром из-за затопления возникли проблемы с транспортом, передает Euronews.

Отмечается, что чрезвычайные службы получили сотни звонков, однако информации о серьезных инцидентах нет.

Напомним, в результате схода селевого потока в китайской провинции Юньнань погибли восемь человек.