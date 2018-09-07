В Украине сохраняется пожарная опасность

13:59, 7 сентября 2018
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Пожарной опасности нет на западе и в Одесской области.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В пятницу, 7 сентября, почти во всех регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"7 сентября в Украине, кроме большинства западных и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября во многих регионах Украины ожидаются дожди с грозами и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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