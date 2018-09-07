Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)

Во всех регионах похолодает.

На выходных в Украине пройдут дожди / УНИАН

На выходных в Украине пройдут дожди, в большинстве регионов похолодает.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, +12°...+24°.

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Во Львове завтра небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°. В воскресенье солнечно, +12°…+29°.

В Луцке в субботу ночью +14°, днем +20°, пасмурно. В воскресенье ночью +12°, днем +21°, без осадков.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +12°...+16°. В воскресенье до +19°, также ожидаются осадки.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье +13°...+24°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +26°. В воскресенье +14°...+27°, солнечно.

Прогноз на 8 сентября / УНИАН

Прогноз на 9 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +17°, днем +27°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +14°...+24°.

В Симферополе завтра пройдет дождь с грозой, +16°...+21°. В воскресенье +15°...+23°, также ожидаются осадки.

Жителям Мариуполя обещают на субботу пасмурную погоду, температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +20°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье температура до +27°, дождь.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье +16°...+26°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье переменная облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +12°, днем +20°. В воскресенье солнечно, ночью +12°, днем до +22°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура до +22°, ясно.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +21°, в воскресенье пасмурно, температура воздуха +10° …+22°.

В Затоке в субботу переменная облачность, ночью +14°, днем +23°. В воскресенье без осадков, температура до +24°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +28°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +16° …+21°.

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