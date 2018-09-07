Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Во всех регионах похолодает.
На выходных в Украине пройдут дожди, в большинстве регионов похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, +12°...+24°.
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине
Во Львове завтра небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°. В воскресенье солнечно, +12°…+29°.
В Луцке в субботу ночью +14°, днем +20°, пасмурно. В воскресенье ночью +12°, днем +21°, без осадков.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +12°...+16°. В воскресенье до +19°, также ожидаются осадки.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье +13°...+24°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +26°. В воскресенье +14°...+27°, солнечно.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +17°, днем +27°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +14°...+24°.
В Симферополе завтра пройдет дождь с грозой, +16°...+21°. В воскресенье +15°...+23°, также ожидаются осадки.
Жителям Мариуполя обещают на субботу пасмурную погоду, температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +20°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье температура до +27°, дождь.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье +16°...+26°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье переменная облачность, ночью +6°, днем +16°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +12°, днем +20°. В воскресенье солнечно, ночью +12°, днем до +22°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура до +22°, ясно.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +21°, в воскресенье пасмурно, температура воздуха +10° …+22°.
В Затоке в субботу переменная облачность, ночью +14°, днем +23°. В воскресенье без осадков, температура до +24°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +28°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +16° …+21°.
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Погода в Украине
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Винница+19°... +13°
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Днепр+17°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+20°... +13°
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Запорожье+17°... +15°
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Ивано-Франковск+17°... +11°
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Киев+25°... +13°
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Кировоград+18°... +13°
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Луганск+26°... +15°
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Луцк+22°... +13°
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Львов+18°... +12°
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Николаев+23°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+18°... +14°
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Ровно+22°... +12°
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Симферополь+22°... +14°
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Сумы+18°... +12°
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Тернополь+19°... +13°
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Харьков+20°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+19°... +14°
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Черкассы+19°... +12°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+17°... +14°