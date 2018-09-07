Последствия землетрясения в Японии: горные обвалы, закрытый аэропорт и пропавшие без вести люди

Два человека погибли.

Последствия землетрясения в Японии / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии погибли два человека, 125 пострадали, 39 человек числятся пропавшими без вести.

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Подземные толчки заметно ощущались в префектурах Хоккайдо, Аомори, Ивате и Мияги. До сих пор в Хоккайдо непрерывно происходят афтершоки. Кроме того, Японское метеорологическое агентство предупредило, что на следующей неделе также может произойти мощное землетрясение, передает Синьхуа.

Из-за землетрясения расположенный недалеко от эпицентра аэропорт прекратил свою работу, все рейсы были отменены, железнодорожные перевозки оказались прерваны. В Хоккайдо из-за разгула стихии отключили воду, газ и электричество. Также в районе эпицентра произошли горные обвалы, многие жилые дома оказались под завалами.

Напомним, 6 сентября у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5.