Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине

09:40, 7 сентября 2018
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Местами возможен град.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Сегодня, 7 сентября, во многих регионах Украины ожидаются дожди с грозами и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +25°

Об этом сообщает Украинский гідроемтцентр.

"Днем 7 сентября в Украине, кроме северо-восточной части, грозы, на юге страны в отдельных районах град, в Винницкой, Одесской, Николаевской области местами сильные дожди; в южной и восточной части местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +27°.

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