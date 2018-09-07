Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине

Местами возможен град.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Сегодня, 7 сентября, во многих регионах Украины ожидаются дожди с грозами и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гідроемтцентр.

"Днем 7 сентября в Украине, кроме северо-восточной части, грозы, на юге страны в отдельных районах град, в Винницкой, Одесской, Николаевской области местами сильные дожди; в южной и восточной части местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +27°.