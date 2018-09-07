Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +25°

08:30, 7 сентября 2018
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Вечером в столице до +19°.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 сентября, в Киеве без осадков, температура до +25°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:18, а зайдет в 19:32.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +27°.

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