В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +27° (карта)

Без осадков будет на востоке и севере.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 сентября в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +27°.

Читайте также Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

На востоке без осадков, температура до +27°. В южных регионах местами пройдут дожди. Температура до +27°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +24°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +26°. В центре пройдут дожди, температура до +26°.

Прогноз на 7 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 сентября - Ап. Варфоломея и Тита. Суша на Варфоломея - острой зимы есть надежда. По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.