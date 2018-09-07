В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +27° (карта)

08:17, 7 сентября 2018
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Без осадков будет на востоке и севере.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 сентября в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +27°.

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На востоке без осадков, температура до +27°. В южных регионах местами пройдут дожди. Температура до +27°. 

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +24°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +26°. В центре пройдут дожди, температура до +26°.

Прогноз на 7 сентября / УНИАН
Прогноз на 7 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 сентября - Ап. Варфоломея и Тита. Суша на Варфоломея - острой зимы есть надежда. По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая. 

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