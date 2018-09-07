В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +27° (карта)
Без осадков будет на востоке и севере.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 сентября в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +27°.
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На востоке без осадков, температура до +27°. В южных регионах местами пройдут дожди. Температура до +27°.
На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +24°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +26°. В центре пройдут дожди, температура до +26°.
Согласно народному прогнозу, 7 сентября - Ап. Варфоломея и Тита. Суша на Варфоломея - острой зимы есть надежда. По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая.
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Погода в Украине
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Винница+19°... +13°
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Днепр+17°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+20°... +13°
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Запорожье+17°... +15°
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Ивано-Франковск+17°... +11°
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Киев+25°... +13°
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Кировоград+18°... +13°
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Луганск+26°... +15°
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Луцк+22°... +13°
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Львов+18°... +12°
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Николаев+23°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+18°... +14°
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Ровно+22°... +12°
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Симферополь+22°... +14°
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Сумы+18°... +12°
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Тернополь+19°... +13°
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Харьков+20°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+19°... +14°
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Черкассы+19°... +12°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+17°... +14°
Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +16 °
Влажность: 95 %
Давление: 756 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков: 75 %
Восход: 06:45
Закат 19:28
Видимость: 4.8 км
Фаза луны:
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