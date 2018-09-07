Оккупированный Крым атаковали смерчи (фото, видео)

Один из жителей Ялты выложил в соцсети видео стремительного потока воды, которая несет по улице человека, а прохожие пытаются его догнать.

В Крыму бушует непогода / соцсети

По побережью аннексированного Россией Крыма ударила непогода. По сообщениям в соцсетях, ее последствия, среди других, ощутили на себе жители Ялты, Севастополя, но особенно в Феодосии.

В последнем городе очевидцы насчитали сразу три смерча. Кадры оттуда действительно поражают эпичностью стихии. Есть сообщения, что в отдельных районах Феодосии исчезла электроэнергия.

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Один из жителей Ялты выложил в соцсети видео стремительного потока воды, которая несет по улице человека, а прохожие пытаются его догнать.

При этом юзеры не теряют чувства юмора на иронично комментируют природную стихию. "Погодка в Крыму сейчас отличная. Легкий сентябрьский ветерок колышет арматуру, мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до 8 лет", - говорится на одной из феодосийских страниц.