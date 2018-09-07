Оккупированный Крым атаковали смерчи (фото, видео)
Один из жителей Ялты выложил в соцсети видео стремительного потока воды, которая несет по улице человека, а прохожие пытаются его догнать.
По побережью аннексированного Россией Крыма ударила непогода. По сообщениям в соцсетях, ее последствия, среди других, ощутили на себе жители Ялты, Севастополя, но особенно в Феодосии.
В последнем городе очевидцы насчитали сразу три смерча. Кадры оттуда действительно поражают эпичностью стихии. Есть сообщения, что в отдельных районах Феодосии исчезла электроэнергия.
Огненный смерч прошелся по английскому графству Дербишир (видео)
Один из жителей Ялты выложил в соцсети видео стремительного потока воды, которая несет по улице человека, а прохожие пытаются его догнать.
При этом юзеры не теряют чувства юмора на иронично комментируют природную стихию. "Погодка в Крыму сейчас отличная. Легкий сентябрьский ветерок колышет арматуру, мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до 8 лет", - говорится на одной из феодосийских страниц.
Погодка в Крыму нынче отличная. Лёгкий сентябрьский ветерок колышет арматуру, мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до 8 лет. 6 сентября 2018 . . . . . #Крым #фотосессияКрым #Феодосия #Крымстаграм #vscoCrimea #weddingcrimea #crimea_life #crimea #instacrimea #крым2017 #свадьбавкрыму #свадьбавкрыму2017 #crimeaphoto #crimeaislove #nowcrimea #crimearepublic #Севастополь #Симферополь #Ялта #Судак #crimealove #natgeoru #НовыйСвет #Коктебель #фотографКрым #insta_crimea #крымнаш #ялюблюкрым
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