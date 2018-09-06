В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

17:00, 6 сентября 2018
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Температура воздуха в столице завтра немного снизится.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com
В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 сентября, в Киеве без осадков, температура до +25°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:18, а зайдет в 19:32.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +27°.

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